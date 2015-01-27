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أحداث وقعت اليوم: اتفاق سلام بين أمريكا وفيتنام ينهي الحرب

27/1/2015
 لاجئون من فيتنام جراء الحرب (غيتي)

تعد أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 27 يناير: توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وفيتنام ينهي الحرب بينهما رسميا عام 1973، واعتقال ألف شخص بسيناء في 2011.

كما وقعت ثماني دول توقع في واشنطن خطة الدفاع لحلف شمال الاطلسي (ناتو). وفي تونس تظاهر آلاف الاشخاص في سيدي بوزيد بدعوة من المركزية النقابية 2011.

 وإلى أهم الأحداث خلال 27 يناير
1924- موسوليني يحل مجلس النواب لأن النظام البرلماني يسبب بؤرة للفوضى.
1945- الحرب العالمية الثانية: الروس يدخلون معتقل أوشفيتز في النمسا، ويعثرون فيه على خمسة آلاف سجين في الرمق الأخير من الحياة.
1947- وفاة الشاعر اللبناني الياس أبو شبكة.
1950- ثماني دول توقع في واشنطن خطة الدفاع لحلف شمال الأطلسي.
1973- توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وفيتنام ينهي الحرب بينهما رسميا.
1980- زعيم حزب زانو في روديسيا روبرت موغابي يعود إلى ساليسبوري بعد أربعة أعوام في المنفى.
1994- مجلس الشيوخ الأميركي يعتمد نصا يقضي بمنع بيع أسلحة للدول التي تطبق المقاطعة على شركات أميركية بسبب إقامتها علاقات تجارية مع اسرائيل.
1999- البرلمان الإسرائيلي يعتمد قانونا ينص على إجراء استفتاء حول أي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان والقدس الشرقية.
2002- الفلسطينية وفاء إدريس تفجر قنبلة كانت تحملها في وسط القدس الغربية مما يؤدي إلى مقتلها ومقتل إسرائيلي. قالت الشرطة الإسرائيلية إنها كانت تعتزم وضع القنبلة في المدينة والحادث لم يكن عملية انتحارية.
2002- أكثر من ألف قتيل في حريق في مستودع للذخائر العسكرية في لاغوس نيجيريا).
2006- وفاة الرئيس الألماني السابق يوهانس راو.
2008- وفاة الرئيس الإندونيسي السابق سوهارتو.
2011- أعلن مصدر رسمي أن الف شخص على الأقل اعتقلوا في شمال سيناء، وأشعل متظاهرون النار في مركز لأجهزة المطافىء واشتباكات في الإسماعيلية .
2011- تظاهر آلاف الاشخاص في سيدي بوزيد (وسط الغرب) بدعوة من المركزية النقابية .

 

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