وزير الداخلية المصري: علاء وجمال مبارك "طلقاء"

محمد إبراهيم في المؤتمر الصحفي

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم إطلاق سراح نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء، تنفيذا لقرار قضائي بالإفراج عنهما على ذمة القضية المعروفة باسم " القصور الرئاسية" وقال الوزير ان جمال وعلاء مبارك تم إطلاق سراحهما وهما الآن طلقاء ، لكنه رفض الإجابة على سؤال حول توقيت إطلاق سراحهما.

يذكر أن المعلومات تضاربت خلال الأيام الأخيرة حول إطلاق سراح جمال وعلاء اللذين ارتبط اسميهما بالفساد وبالسعي لتوريث الحكم خصوصا خلال السنوات العشر الاخيرة من حكم والدهما ، كانت صحيفة الاهرام الرسمية قالت إن نجلي الرئيس المصري الأسبق غادرا سجنهما الجمعة في انتظار محاكمة جديدة ، بينما أكد مسؤولون في مصلحة السجون أن اطلاق سراحهما تأجل في اللحظة الأخيرة تجنبا لإغضاب معارضي النظام الجديد الذين يتهمون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إنتاج نظام مبارك.

وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس الماضي إطلاق سراح جمال وعلاء مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية اتي يواجهان فيها اتهامات باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة ، وقد صدر قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين.

وكانت محكمة النقض الغت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة ، كما قضت المحكمة في نفس الجلسة بإلغاء حكم بالسجن لثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في القضية نفسها.

إلا أن وسائل الاعلام الرسمية عقبت نقلا عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه ، بينما رد محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب أن موكله أنهى قبل أيام حكما بالسجن ثلاث سنوات في القضية لكنه سيبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك لأنه يعاني من متاعب صحية.