نشرة منتصف اليوم (جديد)

جانب من المظاهرات المصرية في الذكرى الرابعة لثورة يناير (غيتي)

شهد يوم الأثنين العديد من التطورات على الساحة الدولية والأقليمية وإليكم خدمة جديدة من موقع الجزيرة مباشر، وهي أبرز عناوين نشرة أخبار الظهيرة وتتضمن .

-الأمور المستعجلة في مصر تقضي بعد اختصاص نظر دعوى إدراج روابط الألتراس كمنظمات إرهابية.

-الأمور المستعجلة في مصر تقضي بعد اختصاص نظر دعوى إدراج حماس كمنظمة إرهابية.



-مقتل 14 شخصـا في هجوم مسلح على قرى غربـي محافظة الموصـل العراقية .

-رئيس مجلس النواب العراقي يتهم الجيش بحرق وهدم منازل ومساجد بلدات سنية في ديالى .



-ارتفاع ضحايا مظاهرات الذكرى الرابعة لثورة يناير إلى 25 قتيلا ونحو 90 جريحا برصاص الأمن المصري.



-الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات المصرية بصون حرية التظاهر السلمي ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.



– إطلاق سراح وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بعد اختطافه أمس.

-الـحـوثـيـون يـفـرقـون بالرصاص مــتـظـاهـريــن فــي دوار الـكـرامــة فــي صـنـعـاء ويمنعون الطلاب من الوصول إلى ساحة التغيير .



– جلسة مشاورات مغلقة اليوم في مجلس الأمن لمناقشة التطورات في اليمن.



-حزب النهضة التونسي يقول إنه قرر عدم التصويت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد خلال جلسة الغد.

-زعيم حزب سيريزا اليساري الفائز في انتخابات اليونان يقول إنه يريد التفاوض مع الدائنين حول سياسة التقشف.

-مسلحو حركة بوكو حرام يسيطرون على قاعدة عسكرية وبلدة مونغونو شمال شرقي نيجيريا .

-أوكرانيا تعلن مقتل سبعة من جنودها وإصابة 24 آخرين في معارك مع الانفصاليين شرقي البلاد.



-اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا.



-رئيس الوزراء التركي يعد بتحقيق السلام في المناطق ذات الأغلبية الكردية .



المعارضة المسلحة تقول إنها استهدفت مواقع أمنية في دمشق.. والنظام يتهمها بقصف مدنيين.



-قوات البشمركة تقول إنها صدت هجوما لتنظيم الدولة على الموصل بمساندة من طائرات التحالف.



-رئيس الوزراء البريطاني: حزب اليسار الراديكالي في اليونان سيزيد القلق الاقتصادي في أوروبا.

– الضباب يؤدي لتحويل 21 رحلة قادمة لمطار الكويت إلى مطارات أخرى وتأخير إقلاع 6 طائرات