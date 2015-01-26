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مقتل 23 بالعراق وانجيلا جولي تدعو لدعم اللاجئين

26/1/2015
أثر انفجار سيارة مفخخة وسط العراق (ارشيفية)

قتل 23 شخصا على الأقل، وجرح 24 أخرين في تفجيرات ببلدتي الوس والبوحيات غربي الأنبار بالعراق مساء أمس .

وقالت مصادر أمنية عراقية إن تنظيم الدولة الاسلامية تمكن من استعادة بلدة آلوس التي سيطر عليها الجيش والصحوات قبل نحو اسبوع بعدما قامت بأعمال انتقامية تمثلت في تفجير وحرق اثني عشر مسجدا وعشرات المنازل وتجريف بساتين.
كما قام تنظيم الدولة بالهجوم على،  قوات البيشمركة في منطقة النوران شمال مدينة الموصل.

وقالت مصادر في قوات البشمركة إنها دمرت القوة المهاجمة بمساندة من طائرات التحالف الدولي. وأضافت أنها أحرزت تقدما ملحوظا في مناطق شمال وغرب محافظة نينوى, وأنها أصبحت على مشارف مدينة الموصل.

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان من منطقة سنسل شرق المقدادية بمحافظة ديالى أن أكثر من مئتي عائلة سنية معظمها من النساء والأطفال تخشى من عمليات انتقامية بعد أن أصبحت محاصرة في قرية بروانة.

على صعيد آخر، قالت النجمة السينما العالمية أنجلينا جولي الأحد إن المجتمع الدولي ينبغي أن "يهب" لزيادة تمويل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
وأضافت عقب زيارتها مخيما للنازحين الأكراد في دهوك بشمال العراق  أن المفوضية لم تتلقى إلا نصف التمويل الذي تحتاج إليه في عام 2014 لبرامجها في العراق وسوريا ويساورها قلق بالغ من بطء التعهدات للعام الجاري وشددت على أن الوضع لا يمكن أن يستمر بدون مزيد من المساعدات."
 

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