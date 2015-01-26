مصر: رفض دعوى اعتبار حماس منظمة إرهابية

مقاتلون من حماس يستعرضون طائرة دون طيار (EPA-أرشيف)

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "أقدم احياء العاصمة المصرية" بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "منظمة إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مصري.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية جديدة في نوفمبر من العام الماضي تطالب باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، بسبب ما وصفه "بثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد قوله.

وأشار صبري في دعواه إلى أن حماس "هدفها الرئيسي إسقاط الجيش وتفكيكه والانقضاض على الشرطة لقطع ذراع الأمن الداخلي حتى تصبح "مصر" لقمة سائغة وتتحول إلى مرتع وفريسة يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها".

وتنفي حماس كل هذه التهم جملة وتفصيلا.

ومحكمة الأمور المستعجلة المصرية مختصة بالنظر في القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت، وهي نفس المحكمة التي قضت في مارس من العام الماضي بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر واعتبارها إرهابية وحظر أنشطتها بالكامل والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

كما أن المحكمة ذاتها قضت "في إبريل من العام نفسه" بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية على أرض مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".

يذكر أن القاهرة استضافت في خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني "يضم قيادات من حركة حماس" والإسرائيلي، والتي أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس إلى اتفاق أوقف عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة دام 51 يوما وأسفر عن استشهاد 2157 فلسطينيا ومقتل 72 إسرائيليا.