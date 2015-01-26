انسحاب 3 أحزاب يمنية يؤجل مساعى بن عمر

مظاهرات ضد جماعة الحوثي باليمن (غيتي)

شهدت المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن حالة من التراجع عقب انسحاب ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية من المفاوضات مع جماعة الحوثين التي تسيطر على البلاد



فقد أعلن جمال بن عمر المبعوث الدولي إلي اليمن تأجيل جلسة الحوار المشترك بعد انسحاب الأحزاب الثلاثة .

وأعلنت في وقت سابق قيادة التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح انسحابها من الحوار، احتجاجا على ما وصفته بممارسات العنف من قبل جماعة الحوثي ،وتعد الأحزاب الثلاثة قريبة من الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي

ومن جانبه قال محمد قباطي المتحدث باسم الأحزاب الثلاثة إن الأحزاب غاضبة بشأن قمع الحوثيين لاحتجاجات وقعت في الآونة الأخيرة. ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب الحوثيين.

في هذه الاثناء قاموا مسلحون حوثيون بإطلاق الرصاص على متظاهرين أمام جامعة صنعاء, كانوا ينددون بما اعتبروه انقلابا على السلطة.

وتشهد صنعاء ومدن يمنية أخرى مظاهرات منددة بالحوثيين, ورافضة لسيطرتهم على مفاصل الدولة تستمر لليوم الخامس على التوالي

وكانت محافظات جنوبي اليمن شهدت سلسلة اجتماعات للجان الشعبية والسلطات المحلية لتحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية منعا للتضارب بين المسلح ن وخوفا من انتشار السلاح. وعلى المستوى السياسي، شكلت مجموعات من الحراك الجنوبي هيئةً لبحث الموقف المستقبلي من تطور الأوضاع في الجنوب.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر أيلول. وهو فصيل ينتمي إلى الأقلية الشيعية الموالية لإيران.

وانقلب الحوثيون على هادي في الأسبوع الماضي متهمين إياه بعدم تنفيذ اتفاق بتقاسم السلطة وهم يحاصرون مقر إقامته حاليا.