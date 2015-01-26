المعارضة تقصف دمشق وتسيطر على قاعدة عسكرية بدرعا

آثار القصف على دمشق (الجزيرة)

قصفت المعارضة السورية المسلحة مواقع بالعاصمة دمشق، وذلك ردا على ما يبدو على المذابح التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية. كما سيطرت المعارضة على لواء دفاع جوي بريف درعا.



وقالت المعارضة المسلحة إن صواريخها استهدفت مواقع أمنية لقوات النظام في منطقة كفرسوسة ومزة 86، وسكن الادخار في دمشق، فضلا عن مواقع في مدينة اللاذقية. وكانت كتائب جيش الإسلام قد هددت النظام مؤخرا بقصف دمشق ردا على المذابح التي وقع في الغوطة الشرقية للعاصمة خلال الأسبوع الماضي.



في المقابل، ذكرت مواقع مقربة من النظام السوري أن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب عشرات في قصف قوات المعارضة.



وقد حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر آثار قصف قوات المعارضة السورية على عدد من أحياء دمشق.

من جهة أخرى، أعلنت قوات المعارضة سيطرتها على مقر قيادة اللواء 82 دفاع جوي بريف درعا جنوب سوريا.



وتكثف قوات المعارضة عملياتها للسيطرة على محطة كهرباء درعا والسويداء وكتيبة النيران الواقعة على أطراف مدينة الشيخ مسكين.



وقال النقيب جهاد القطاعنة القائد الميداني في معركة السيطرة على اللواء 82 دفاع جوي في الشيخ مسكين, إن السيطرة على هذا اللواء تعني تعزيز موقف الثوار داخل مدينة الشيخ مسكين وقطع طرق الأمداد عن جيش النظام, وأضاف القطاعنة في نشرة سابقة أن هذا الانجاز يعد بمثابة ونقطة انطلاق للجيش الحر من أجل السيطرة على مدينة درعا بالكامل.



كما سيطرت جبهة النصرة على ثلاث بلدات في محيط مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا.

ومن بين البلدات تل سلمو التي تُزود مقاتلي النظام السوري الموجودين داخل المطار بمياه الشرب.

على صعيد آخر، قالت مصادر جبهة النصرة إن اثنين من قادة الجبهة قتلا في قصف للتحالف قبل يومين على ريف حلب الغربي.