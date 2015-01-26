السفارة الأمريكية باليمن ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر

مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء

قالت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان الاثنين إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور حتى إشعار آخر وسط اضطراب سياسي بعدما استقالت الرئيس وحكومة الاسبوع الماضي تحت ضغط من حركة الحوثيين.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ "لمزيد من الحذر والرعاية لموظفينا وآخرين ربما يزورون السفارة." وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون إنهم قلصوا عدد الموظفين في السفارة في صنعاء.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن الوضع على الأرض لا يزال يتسم بالفوضى. من جانبه قال البيت الأبيض إنه ملتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع اليمن ضد تنظيم القاعدة وبدا أن بعض العمليات على الأقل مستمرة.

وذكر مسؤولون محليون أن ما يشتبه في أنها طائرة أمريكية بدون طيار هاجمت سيارة في محافظة مأرب الشرقية يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ثلاثة يشتبه في أنهم مسلحون ينتمون للقاعدة.

وأبلغ مسؤول أمني أمريكي طلب عدم نشر اسمه رويترز في واشنطن أن السبب الأرجح لإغلاق السفارة أمام الجمهور هو أنها محاطة بالفوضى.

وقالت السفارة في البيان إنها "غير قادرة على توفير الخدمات القنصلية المعتادة وستكون لديها قدرة محدودة جدا للمساعدة في حالات الطوارئ التي تخص مواطنين أمريكيين" في ظل استقالة الحكومة و"المخاوف الأمنية المستمرة".