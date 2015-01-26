البث الحي
منوعات

البنتاغون: معركة كوباني السورية لم تنته بعد

26/1/2015

عين العرب كوباني

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاثنين إعلان انتهاء معركة بلدة كوباني السورية أو اعلان أن قوات تنظيم الدولة الاسلامية طُردت بالكامل بعد معركة دائرة منذ أربعة أشهر أصبحت بؤرة الحرب الدولية على التنظيم  الدولة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن "أنا لست مستعدا لقول إن النصر تحقق في المعركة. المعركة مستمرة. لكن اعتبارا من الآن.. أعتقد أن.. القوات الصديقة.. لديها قوة الدفع."

وقال الجيش في وقت سابق إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 17 ضربة جوية قرب كوباني منذ يوم الأحد.

وقال البنتاغون الجمعة الماضي إن 70 في المئة من المدينة في ايدي القوات الكردية. ولم يقدم وارن رقما جديدا يوم الاثنين رغم أن جماعة المراقبة السورية (المرصد السوري لحقوق الانسان) قالت إن قوات كردية سورية استعادت البلدة الواقعة قرب الحدود التركية.

و كانت وحدات حماية الشعب الكردية قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على كامل مدينة عين العرب "كوباني" منذ ساعات الفجر الأولى. وتمكنت هذه الوحدات بالتحالف مع تشكيلات من الجيش الحر وبدعم ومساندة من قوات البشمركة، من السيطرة على المدينة "160 كلم شمال حلب" بعد أربعة أشهر من المعارك العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)