البنتاغون: معركة كوباني السورية لم تنته بعد

عين العرب كوباني

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاثنين إعلان انتهاء معركة بلدة كوباني السورية أو اعلان أن قوات تنظيم الدولة الاسلامية طُردت بالكامل بعد معركة دائرة منذ أربعة أشهر أصبحت بؤرة الحرب الدولية على التنظيم الدولة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن "أنا لست مستعدا لقول إن النصر تحقق في المعركة. المعركة مستمرة. لكن اعتبارا من الآن.. أعتقد أن.. القوات الصديقة.. لديها قوة الدفع."

وقال الجيش في وقت سابق إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 17 ضربة جوية قرب كوباني منذ يوم الأحد.

وقال البنتاغون الجمعة الماضي إن 70 في المئة من المدينة في ايدي القوات الكردية. ولم يقدم وارن رقما جديدا يوم الاثنين رغم أن جماعة المراقبة السورية (المرصد السوري لحقوق الانسان) قالت إن قوات كردية سورية استعادت البلدة الواقعة قرب الحدود التركية.

و كانت وحدات حماية الشعب الكردية قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على كامل مدينة عين العرب "كوباني" منذ ساعات الفجر الأولى. وتمكنت هذه الوحدات بالتحالف مع تشكيلات من الجيش الحر وبدعم ومساندة من قوات البشمركة، من السيطرة على المدينة "160 كلم شمال حلب" بعد أربعة أشهر من المعارك العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.