الأكراد يسيطرون على عين العرب "كوباني"

الاشتباكات في بلدة كوباني الحدودية (EPA-أرشيف)

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية سيطرتها على كامل مدينة عين العرب "كوباني" منذ ساعات الفجر الأولى. وتمكنت هذه الوحدات بالتحالف مع تشكيلات من الجيش الحر وبدعم ومساندة من قوات البشمركة، من السيطرة على المدينة "160 كلم شمال حلب" بعد أربعة أشهر من المعارك العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وشهد يوم الأحد اشتباكات عنيفة جنوب شرق عين العرب في آخر منطقتين كان تسيطر عليهما التنظيم. وكانت تسمع أصوات إطلاق الرصاص عند الحديث معه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال الاثنين إن القوات الكردية السورية المدعومة بغارات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اقتربت من استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" بالكامل من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأصبحت المدينة التي تعرف أيضا باسم عين العرب رمزا في المعركة ضد تنظيم الدولة المتشدد الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

وكان التنظيم شن حملة للسيطرة على المدينة في يوليو الماضي.