مظاهرات لرافضي الانقلاب في ذكرى يناير والجيش يغلق التحرير

مظاهرة لرافضي الانقلاب في المهندسين

خرجت مظاهرات اليوم في القاهرة وعدد من المدن المصرية لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

ففي حي المهندسين بمحافظة الجيزة، وحي المعادي بالقاهرة خرجت مسيرة ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي, واسترداد الثورة. كما شهدت عدة محافظات مظاهرات مماثلة في كل من المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والقليوبية والغربية والفيوم.

واعتبر المحتجون أن النظام الحالي سرق الثورة, وطالبوا بمحاسبة رموزه, ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما طالبوا الأهالي بالنزول معهم للتظاهر اليوم لإسقاط النظام.

جاء ذلك وسط دعوات بالتظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير، فيما أغلق الجيش مداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والمدرعات تحسبا للمظاهرات بينما لقيت شابة مصرعها برصاص الشرطة.



وقد شهد أمس السبت مظاهرات في عدة مدن مصرية رافضة للانقلاب العسكري, كما وجهت دعوات للتظاهر اليوم من أجل إحياء الثورة والتأكيد على استمرارها .

وقد دعت حركات شبابية مثل السادس من أبريل للتظاهر اليوم.



كما دعا رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر المصريين إلى اقتناص ذكرى يناير في الثورة على ما سماه تفشى الظلم والفساد "الذي عاد اليوم أبشع مما كان وجاوز كل مدى".



كما دعا حزب الوسط للتظاهر السلمي في ذكرى الثورة، وُطالب المشاركين برفع علم مصر وإعلاء شعارات الثورة العظيمة، وذلك لمواجهة من تسبب في إفساد الحياه السياسية وقامت ضده الثورة ولا يزال حرًا طليقًا، في حين من أصبح مناصري الثورة في السجون التي تعج بالآلاف من شباب ثورة يناير.



في الوقت نفسه تظاهر عشرات المصريين من مناهضي الانقلاب في مدينة نيويورك الأمريكية في ذكرى ثورة يناير.



وردد المتظاهرون شعارات طالبت بعودة الحكم الشرعي في مصر, معبرين عن دعمهم لرافضي الانقلاب العسكري. ورفع المشاركون في المظاهرة شارات رابعة , وصور الرئيس المعزول محمد مرسي .



يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل شابة تنتمي للتيار الاشتراكي مصرعها، قبيل إحياء ذكرى الثورة عندما أطلقت قوات الأمن طلقات الغاز المسيل للدموع والخرطوش لفض وقفة قرب ميدان التحرير.



وقد اتهمت شاهدة عيان كانت مرافقة لشيماء خلال فض المسيرة، قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين بوحشية مما تسبب في مقتل زميلتها. كما اتهمت الشرطة بمحاولة طمس أدلة الحادث.

من جهته أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب على ثقته الكاملة في أن التحقيقات التي أمر بها النائب العام، في حادث مقتل عضو حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين.



وقد أمر المستشار هشام بركات النائب العام بفتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة شيماء الصباغ، واستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها المجني عليها.



وفي كلمة تلفزيونية مسجلة هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب بثورة الـ25 من يناير، وبما سماه أيضا ثورة 30 يونيو التي قال إنها جاءت لتصويب ثورة يناير . كما وجه السيسي التحية لضحايا الثورة الذين سقطوا منذ الـ25 من يناير وحتى الآن.



من ناحية أخرى، قررت محكمة النقض المصرية السبت قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 من رافضي الانقلاب وإلغاء أحكام المؤبد والإعدام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، في القضية الشهيرة بقضية إعدامات المنيا.