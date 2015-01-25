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مصر ترسي مناقصة لاستيراد الغاز على 4 شركات عالمية

25/1/2015
غاز بروم الروسية تمد مصر بالغاز

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الأحد إنه تمت ترسية مناقصة عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال على أربع شركات عالمية.

وقال عبد البديع لرويترز إن الشركات ستتولى توريد 75 شحنة غاز مسال لمصر اعتبارا من مارس أذار المقبل ولمدة عامين بواقع أربع شحنات شهريا.

واضاف أن إيجاس أبلغت الشركات الأربع بفوزها بالمناقصة. لكنه امتنع عن الكشف عن أسماء الفائزين. وكانت سبع شركات من بينها بي.بي البريطانية قد تقدمت لمناقصة استيراد الغاز التي طرحتها مصر في اكتوبر تشرين الأول الماضي.

ووفقا لعبد البديع فإن الشحنات الأربع شهريا تتضمن تلك المتفق عليها في المناقصة بالاضافة إلى ست شحنات تعاقدت مصر عليها مع سوناطراك الجزائرية وستصل بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول فضلا عن شحنات غاز من جازبروم الروسية.

وكانت مصر استكملت اتفاقا طال انتظاره مع شركة هوج النرويجي لإمداد الدولة بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز تسمح للبلاد بالبدء في استيراد الغاز المسال. وبعد تأخر المشروع أكثر من مرة من المتوقع حاليا تدشينه فيمارس آذار.

وتواجه مصر صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود. وأدى الدعم إلى تحويل مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا يمكنها استيراده حاليا دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالتها لغازية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده اتفقت مبدئيا مع شركة جازبروم الروسية على استيراد 35 شحنة غاز مسال بداية من العام الحالي وحتى عام 2020.

 

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