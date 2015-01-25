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مصادر:السلطات السودانية تعتزم اعتقال المهدي وأركو

25/1/2015
  صادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني

قالت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السوداني لصحيفة "اليوم التالي" إن السلطات السودانية،تعتزم الشروع في تقييد إجراءات قانونية ضد رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي, ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي

وتشمل الإجراءات تعميم مذكرة توقيف بوساطة الشرطة الدولية "الانتربول", بعد استيفاء الخطوات اللازمة استنادا إلى مذكرة جهاز الأمن والمخابرات السوداني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وقالت المصادر :من المتوقع ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات
المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية
الموقع في أديس أبابا مؤخرا.

وتابعت أن مذكرة جهاز الأمن حول حزب الأمة القومي التي أرسلت لمسجل الأحزاب
السياسية اعتمدت على مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك
مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة.

 

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