مجلس النواب اليمني يؤجل مناقشة استقالة الرئيس

البرلمان اليمني (أرشيفية)

أرجأت رئاسة مجلس النواب اليمني اجتماع البرلمان الذي كان مقررا اليوم الأحد بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، والواقعة الآن تحت إدارة مسلحي الحوثي.

وقالت الوكالة ان "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة" للمجلس الى "موعد أخر سيتم تحديده لاحقا ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور".

وكانت رئاسة البرلمان قد دعت لاجتماع طارئ عقب تقديم الرئيس اليمني استقالته. وفي وقت قررت فيه الكتلة البرلمانية الجنوبية مقاطعة هذه الجلسة دعا نواب آخرون لعقدها خارج صنعاء احتجاجا على اجتياح الحوثيين وسيطرتهم على جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بالعاصمة صنعاء.

وعلى الصعيد الميداني، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما أطلق مسلحون حوثيون الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على مسيرة مناهضة لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة في غرب اليمن. وكانت محافظات شمال اليمن قد شهدت مظاهرات رافضة لما سمي بانقلاب الحوثيين على حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي. يأتي هذا فيما يواصل مسلحون حوثيون حصار منزل وزير الدفاع محمود الصُبَيْحي ووزراء آخرين. وقد حذرت قبائل الصَّبَّيْحَة التي ينتمي إليها الوزير اليمني الحوثيين من مغبة المساس به.

وفي سياق متصل، قتل شخصان على الأقل أحدهما جندي وأصيب آخرون في اشتباكات بين قوات من الوحدات الخاصة اليمنية ومسلحين من اللجان الشعبية الجنوبية في عدن.

وقالت المصادر إن عدداً من أفراد اللجان الشعبية أقاموا نقطة تفتيش عند مدخل المدينة القديمة وفوجئوا بدوريات من الأمن المركزي تطلق الرصاص عليهم ما دفعهم للرد عليها. وكان ممثلو اللجان الشعبية واصلوا تعزيز السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدينة عدن.

وتعاني اليمن منذ الخميس من فراغ رئاسي بعد استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت ضغط المقاتلين الحوثيين الذين استولوا على دار الرئاسة ويحاصرون العديد من المباني الحكومية.

وتظاهر آلاف اليمنيين في شوارع صنعاء السبت في أكبر تجمع ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة في أيلول/سبتمبر 2014.