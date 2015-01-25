قتلى من الجيش العراقي والحشد الشعبي بديالي

قتلى من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ديالى (رويترز)

قتل أكثر من 30 من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في معارك مع "تنظيم الدولة الإسلامية" بمحافظة ديالى، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية. فيما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على أهم سد للمياه شمالي المحافظة واستعادة عدد من القرى بالمحافظة.

كما أفادت المصادر أن 32 من أفراد القوات الحكومية والحشد الشعبي قتلوا وأصيب نحو مائة آخرين بالمعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة المقدادية شمال شرقي المحافظة.

من جهة أخرى، فجرت مليشيات الحشد الشعبي وأحرقت 12 مسجدا وعشرات المنازل بالقرى التابعة لمدينة المقدادية، والتي تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة عليها من "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال رئيس اللجنة الأمنية في ديالى صادق الحسيني إن القوات العراقية بإسناد الحشد الشعبي تمكنت خلال العملية العسكرية التي تشنها على آخر معاقل "تنظيم الدولة الإسلامية" بالمحافظة من السيطرة على سد ديالى الصدور الواقعة على بعد 50 كيلو متر شمال بعقوبة مركز المحافظة.

وكان الحسيني قد أعلن أمس السبت استعادة السيطرة على سبع قرى من تنظيم الدولة بديالى، ومقتل العشرات من التنظيم خلال المواجهات. وتقع القرى المحررة بمحيط ناحية المنصورية شمالي بعقوبة.

من جانب آخر، نفت قوات البشمركة أن تكون قصفت الموصل بغازات سامة، مشيرة إلى أنها قصفت المدينة بعشرين صاروخا من نوع غراد، وأن القصف استهدف اجتماعا لكبار قادة التنظيم.

واتهم تنظيم الدولة قوات البشمركة بقتل عشرات الأشخاص اختناقا وإصابة عشرات آخرين بقصف حيي العريبي والإصلاح الزراعي بالموصل شمالي العراق بالغازات السامة.

وكانت قوات البشمركة الكردية قد تمكنت من استعادة قرى وأراض غرب مدينة الموصل (شمال العراق) كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أشهر.