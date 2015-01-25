غيتس يتوقع القضاء على الايدز بحلول عام 2030

بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت

قال بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت إنه يتعين أن تتوافر بحلول عام 2030 وسيلتان حديثتان لمكافحة الايدز في صورة لقاح وعلاج جديد مكثف بالعقاقير للقضاء على معظم حالات مرض أودى بحياة الملايين خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وقال غيتس الذي أسهمت مؤسسته الخيرية في ضخ ملايين الدولارات في مجالات الأبحاث الطبية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن هاتين "المعجزتين" ستصبحان في متناول اليد خلال السنوات المقبلة.

وقال غيتس في جلسة للمنتدى يوم الجمعة "نشعر بتفاؤل كبير أن نتمكن خلال السنوات الخمس عشرة القادمة من توفير هاتين الوسيلتين".

وقال إن ابتكار لقاح لمكافحة الايدز أمر جوهري للحيلولة دون حدوث اصابات جديدة بين هؤلاء المعرضين للإصابة به في حين أن ايجاد سبل جديدة للعلاج المكثف بالعقاقير يجب أن يجعلنا نستغنى عن ضرورة استخدام الحبوب طوال العمر.

وعبر غيتس -الذي تلعب مؤسسة بيل وميلندا غيتس التي يرأسها دورا محوريا في تمويل الأبحاث الطبية – عن تفاؤله أيضا بشأن مكافحة الملاريا حيث تحرز جهود البحث عن لقاح تقدما أكبر عما هو الحال بالنسبة إلى الايدز.

كانت شركة جلاكسو سميثكلاين للمستحضرات الدوائية قد تقدمت بطلب في يوليو تموز الماضي للموافقة على استخدام أول لقاح لعلاج الملاريا في العالم.

وتوقعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس -في رسالتها السنوية بشأن جهود المؤسسة- هذا الاسبوع أن تتحسن حياة الناس في الدول الفقيرة بمعدل أسرع خلال السنوات الخمس عشرة القادمة عن أي وقت مضى في التاريخ.