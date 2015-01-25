النهضة تقول إنها لن تمنح الثقة للحكومة لحبيب الصيد

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد

قررت حركة النهضة الأحد عدم منح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد التي ستعرض للمصادقة عليها في البرلمان يوم الثلاثاء. وقالت الحركة التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان بـ69 مقعدا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مجلس شورى الحركة قرر إثر اجتماع له اليوم عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.

وصرح فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بالحزب للصحفيين عقب الاجتماع إن البلاد تحتاج خلال هذه المرحلة إلى توافق أوسع وإلى حكومة وحدة وطنية.

وكان الصيد مرشح حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان لرئاسة الحكومة قد قدم في وقت سابق تشكيلة حكومته المكونة من 24 وزيرا إلى الرئيس الباجي قايد السبسي.

وضمت الحكومة الجديدة في أغلبها وزراء غير متحزبين بينما حاز كل من حزب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر فقط من بين الأحزاب السياسية على حقائب وزارية. ويحتل نداء تونس 86 مقعدا في البرلمان مقابل 16 للاتحاد الوطني الحر.

وللحصول على ثقة البرلمان يتعين على حكومة الصيد الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 من بين 217 نائبا. وإلى جانب حركة النهضة أعلنت الجبهة الشعبية التي تمثل الكتلة الرابعة في البرلمان بـ16 مقعدا إنها لن تكون معنية بالتصويت لمنح الثقة لحكومة الصيد لاعتراضها منذ البداية على تكليفه.

ولم توضح الأحزاب القريبة من النداء وهي حزب آفاق تونس الذي يملك ثماني مقاعد وحزب المبادرة بأربع مقاعد، موقفها من منح الثقة إلى حكومة الصيد. وفي حال عدم الحصول على ثقة البرلمان تمنح للصيد مهلة شهر ثانية للتشاور وتعديل تشكيلة حكومته.