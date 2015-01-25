التصويت في الانتخابات البرلمانية اليونانية

الانتخابات البرلمانية في اليونان (غيتي)

فتحت مراكز الاقتراع في اليونان أبوابها صباح اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد، يتوقع أن يحقق فيها حزب سيريزا اليساري تقدما عن الأحزاب الأخرى, وكان سيريزا قد تعهد في برنامجه الانتخابي بالتصدي للمانحين الدوليين وإلغاء إجراءات تقشف صارمة فرضت خلال الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

وسيؤدي فوز سيريزا الذي يتقدم في استطلاعات الرأي منذ عدة أشهر إلى تشكيل أول حكومة تعلن التزامها بإلغاء شروط التقشف في برنامج الإنقاذ المالي لليونان المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.



ورغم توقع فوز سيريزا بنصيب الأسد في البرلمان المكون من 300 مقعد، إلا أنه لم يتضح إن كان الحزب سيتمكن من حكم البلاد بمفرده أم سيضطر إلى تشكيل ائتلاف مع حزب أو أكثر من الأحزاب الصغيرة.

ومن المقرر أن تغلق الصناديق مساء اليوم، ويصل عدد اليونانيين الذين يحق لهم التصويت إلى 9.8 مليون شخص.



ومن المتوقع أن تظهر أول استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت؛ حيث من المقرر أن تعلن المؤشرات الرسمية الأولى للنتائج مساء اليوم الأحد، ويتم تحديث النتائج تباعا أثناء الليل.