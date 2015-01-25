البرادعي: العنف ليس حلا للأزمة السياسية في مصر

البرادعي يستنكر اللجوء للعنف (الجزيرة مباشر)

استنكر محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، مقتل شيماء الصباغ، الناشطة السياسية ،والقيادية بحزب التحالف الشعبي، السبت على يد قوات الشرطة.

وقال البرادعي عبر حسابه الشخصي على تويتر "مصر تفقد كل يوم أغلى ما عندها من الشباب، وأن العنف ليس حلًا للأزمة السياسية في مصر".

وتابع "نرى أقبح ما فينا ونفقد أغلي من فينا. متي سندرك أن العنف ليس حلًا وأن وطنا قائما على هيبة الإنسان هو الوطن الذي نبتغيه جميعا".

وقتلت شيماء بالأمس برصاصتين في الصدر والرقبة بحسب تقرير الطب الشرعي ،وذلك عقب مشاركتها في مظاهرة سلمية في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة إحياء لذكرى الرابعة للثورية المصرية

ويذكر أن البرادعي المعروف دعم خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري للإطاحة بأول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو 2013، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية عقب ذلك إلا أنه قدم استقالته احتجاجا على مذبحتي رابعة والنهضة اللذان قاما بهما السلطات الحاكمة في 14 أغسطس 2013وأودت بحياة ما يقرب من 1000 مواطن بحسب الرواية الرسمية، وعدة آلاف بحسب رواية الإخوان المسلمين وحلفائهم.

يشار إلى أن العشرات من رافضي الانقلاب قتلوا برصاص قوات الأمن منذ الانقلاب في 3 يوليو في حين يوجد الآلاف في السجون بحجة أن المتظاهرين يخالفون قانون التظاهر الذي صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي نصبه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو.