ارتفاع السجناء من الصحفيين والإعلاميين إلى 105 في مصر

تضامن صحفي عالمي مع الصحفيين السجناء في مصر

ألقت الشرطة المصرية فجر اليوم الأحد القبض على صحفيين جديدين هما الشقيقين أحمد ومحمود القاعود نجلي الكاتب الدكتور حلمي القاعود ليرتفع بذلك عدد المحبوسين من الصحفيين والإعلاميين منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 إلى 105 سجينا، وفقا لبيانات المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير.



وقال محمد القاعود الصحفي بجريدة الشروق وشقيق أحمد ومحمود إن 15 من رجال الأمن الملثمين والمسلحين اقتحموا منزلهم في البحيرة فجر اليوم، وألقوا القبض على أحمد القاعود الكاتب بعدد من المواقع والصحف وعضو نقابة الصحفيين، وأخيه محمود المحرر بجريدة الفتح وعضو نقابة الصحفيين، بعد أن فتشوا المنزل وقاموا بتدمير محتوياته وترهيب من بداخله من أفراد الأسرة كباراً وصغاراً.



يأتي هذا في سياق حملة ضد الصحفيين المعارضين لسلطة الانقلاب قبيل وأثناء إحياء الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة المصرية، حيث تم يوم الخميس الماضي القبض على الصحفي حسن القباني عضو نقابة الصحفيين ومؤسس ورئيس حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، وتعريضه للتعذيب على مدار يومين في مقر الأمن الوطني، ثم أمرت النيابة بحبسه 15 يوما، وأثناء التحقيق معه ألقت الشرطة القبض على زوجته آية علاء والصحفية هبة حسن لكنها أطلقت سراحهما لاحقا.

وقبل أيام قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء الأحكام الصادة بحق صحفيي الجزيرة الثلاثة باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر جريست وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة .



كما قرر قاضي محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالقاهرة الجديدة، أمس السبت تجديد حبس أيمن صقر، محرر جريدة "المصريون" المحبوس منذ 28 نوفمبر الماضي 45 يومًا علي ذمة التحقيقات .

ووجهت النيابة لـ “صقر” عدة اتهامات منها التظاهر دون إخطار، وتصوير مُنشآت عسكرية، وذلك بعد تفتيش الكاميرا، وعثورهم على صور لمسيرات سابقة.

في الوقت نفسه، قررت نيابة العجوزة الجزئية يوم الثلاثاء الماضي تجديد حبس محمد علي حسن الصحفي بجريدة النهار ومراسل قناة "مصر الآن " ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد وجهت لـ حسن المحبوس من 11 ديسمبر الماضي اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة وبث الشائعات وتلقي أموال من الخارج ، إساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية "الإنترنت " والتحريض على مقاومة السلطات .

وفي السياق ايضا قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة يوم الاثنين، تأجيل قضية المركز الإعلامي في اعتصام رابعة الى جلسة 1 فبراير المقبل، وتضم القضية 13 صحفيا وإعلاميا إلى جانب عدد آخر من المتهمين من جماعة الإخوان على راسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع

كانت النيابة قد وجهت للصحفيين في القضية تهمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة.