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أوكرانيا تعتزم توجيه اتهامات للانفصاليين أمام الجنائية

25/1/2015

جندي مؤيد لروسيا بدونيتسك

أعلنت الحكومة  الأوكرانية الموالية للغرب الأحد أنها تعتزم توجيه اتهامات أمام المحكمة  الجنائية الدولية في لاهاي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا الذين تتهمهم  الحكومة بالمسئولية عن مقتل عدد كبير من المدنيين في شرق  أوكرانيا .

وترغب الحكومة الاوكرانية أيضا في أن يتم الاعلان دوليا عن أن جمهوريتي  دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين الانفصاليتين "منظمتان إرهابيتان". وكانت  دونيتسك ولوجانسك قد أعلنتا نفسيهما ومن جانب واحد كجمهوريتين منفصلتين  في تشرين ثان / نوفمبر الماضي .

وفى رد فعل من جانبها على الهجوم الذى تعرضت له مدينة ماريوبول الساحلية  بشرق أوكرانيا أمس السبت أصدر مجلس الأمن الوطني الأوكراني أوامره  بتوريد أسلحة جديدة إلى القوات المسلحة .

وفى الوقت ذاته أعلنت متحدثة باسم فيديريكا موغيريني مسؤولة العلاقات  الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن وزراء خارجية التكتل سيعقدون الخميس المقبل جلسة استثنائية في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية.  وكانت الإيطالية موجيريني أدانت تصعيد العنف في شرق أوكرانيا وطالبت  روسيا بالتوقف عن دعم الانفصاليين.

يذكر أن نحو 30 مدنيا لقوا حتفهم جراء قصف صاروخي لمدينة ماريوبول  الساحلية وذلك وفقا لبيانات السلطات الأوكرانية الصادرة أمس السبت.  من جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الحداد على أرواح قتلى  ماريوبول كما امر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بدقيقة صمت غدا  الاثنين.

ومن ناحية أخرى دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي   جون كيري في اتصال هاتفي إلى سحب الاسلحة الثقيلة من مناطق القتال شرق  اوكرانيا ، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد.

واضاف البيان" لافروف وكيري دعيا إلى وقف فوري للقصف في دونباس وسحب كل  الاسلحة الثقيلة. واكدت روسيا والولايات المتحدة مجددا استعدادهما  للمساعدة في تسوية الازمة الاوكرانية" بحسب وكالة ريا نوفوستي.

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