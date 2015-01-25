أوكرانيا تعتزم توجيه اتهامات للانفصاليين أمام الجنائية

جندي مؤيد لروسيا بدونيتسك

أعلنت الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب الأحد أنها تعتزم توجيه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا الذين تتهمهم الحكومة بالمسئولية عن مقتل عدد كبير من المدنيين في شرق أوكرانيا .

وترغب الحكومة الاوكرانية أيضا في أن يتم الاعلان دوليا عن أن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين الانفصاليتين "منظمتان إرهابيتان". وكانت دونيتسك ولوجانسك قد أعلنتا نفسيهما ومن جانب واحد كجمهوريتين منفصلتين في تشرين ثان / نوفمبر الماضي .

وفى رد فعل من جانبها على الهجوم الذى تعرضت له مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا أمس السبت أصدر مجلس الأمن الوطني الأوكراني أوامره بتوريد أسلحة جديدة إلى القوات المسلحة .

وفى الوقت ذاته أعلنت متحدثة باسم فيديريكا موغيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن وزراء خارجية التكتل سيعقدون الخميس المقبل جلسة استثنائية في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية. وكانت الإيطالية موجيريني أدانت تصعيد العنف في شرق أوكرانيا وطالبت روسيا بالتوقف عن دعم الانفصاليين.

يذكر أن نحو 30 مدنيا لقوا حتفهم جراء قصف صاروخي لمدينة ماريوبول الساحلية وذلك وفقا لبيانات السلطات الأوكرانية الصادرة أمس السبت. من جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الحداد على أرواح قتلى ماريوبول كما امر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بدقيقة صمت غدا الاثنين.

ومن ناحية أخرى دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري في اتصال هاتفي إلى سحب الاسلحة الثقيلة من مناطق القتال شرق اوكرانيا ، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد.

واضاف البيان" لافروف وكيري دعيا إلى وقف فوري للقصف في دونباس وسحب كل الاسلحة الثقيلة. واكدت روسيا والولايات المتحدة مجددا استعدادهما للمساعدة في تسوية الازمة الاوكرانية" بحسب وكالة ريا نوفوستي.