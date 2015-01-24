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46 قتيلا بغارات شنتها قوات النظام السوري قرب دمشق

24/1/2015

جانب من الدمار في بلدة سقبا (أرشيف)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصا بينهم 6 أطفال في غارات نفذتها طائرات النظام السوري، الجمعة، على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

في حين أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 32 شخصا في هذه الغارات، ومن جهتها ذكرت لجان التنسيق المحلية أن طائرات النظام استهدفت إحدى الساحات العامة في المدينة أثناء خروج المصلين من صلاه الجمعة.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن وزير الدفاع تشاك هاغل أمر بتوجه مجموعة تضم نحو 100 جندي أمريكي للشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة لإقامة مواقع تدريب لمقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون "تنظيم الدولة".

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