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20 قتيلا في هجوم على مدينة ماريوبول بشرق أوكرانيا

24/1/2015

سيارة تحترق بعد قصف على ماريوبول

ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية السبت أن 20 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 70 مدنياً في قصف على إحدى  ضواحي مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا.  ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا لسيارات محترقة مع صعود سحابة من  الدخان الأسود فوق المدينة.  

وألقت السلطات المحلية باللوم على الانفصالين الموالين لروسيا في  الهجوم. وقال الجيش الاوكراني إن منطقة سكنية تعرضت للقصف بصواريخ "جراد".  ونفت قيادة الانفصاليين في دونيتسك الاتهام واصفة إياه بأنه "أكاذيب"  مشيرة إلى أن مقاتليهم لم يطلقوا صواريخ على مدينة ماريوبول.

وغالبا ما يلقي طرفا الصراع في شرق أوكرانيا باللوم على بعضهما البعض في  تلك الهجمات.  وقالت منظمة الامن والتعاون في أوروبا اليوم السبت إنها سترسل مراقبين  إلى المنطقة للتحقق من هذه التقارير.

وأدان رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك الحادث ووصفه بالهجوم المتعمد على المدنيين السلميين من قبل المتمردين لكنه قال إن الخطر الحقيقي يكمن وراء مناطق الانفصاليين.

وقال في اجتماع لقادة الأمن والدفاع "يجب على العالم وقف العدوان الروسي الذي يهدد أوكرانيا وأوروبا والأمن العالمي.. المشكلة في موسكو .. في الكرملين .. في فلاديمير بوتين."

وكان العشرات من المدنيين قد قتلوا مؤخرا في منطقة دونباس التي كانت  الأكثر تضرراً بسبب الاضطرابات. وكان أحدث هجوم هو ذلك الهجوم الذى تعرض له محطة حافلات رئيسية في  دونيتسك الخميس وراح  ضحيته 13 شخصاً على الأقل. ولقي أكثر من خمسة آلاف شخص حتفهم في الصراع الذي وقع في نيسان/أبريل  2014 بحسب بيانات الأمم المتحدة.

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