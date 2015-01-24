مظاهرة في صنعاء تنديدا بسيطرة الحوثيين

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في صنعاء بخروج مئات من شباب ثورة فبراير ونشطاء يمنيين -لأول مرة منذ دخول الحوثيين صنعاء- في مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع العاصمة صنعاء .

ومرت المسيرة من أمام منزل الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي مرددة هتافات منددة بما سموه بانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.

في المقابل حاول عشرات من أنصار الحوثيين وقف المظاهرة مما أدى إلى مناوشات لفترة وجيزة قبل أن يغادروا المكان بعد تزايد عدد المشاركين في التجمع.

من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين -الذين عدتهم بالآلاف- تجمعوا تلبية لدعوة من حركة "رفض" التي أعلنت مؤخرا في عدد من المحافظات اليمنية، وهتفوا "يسقط يسقط حكم الحوثي".