زعماء العالم يواصلون التوافد على السعودية لتقديم التعازي

واصل زعماء العالم التوافد على السعودية السبت للقاء العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بعد وفاة سلفه الملك عبد الله أمس الجمعة. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وولي عهد المغرب الأمير مولاي رشيد والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من بين أول من وصلوا من زعماء إلى الرياض.

ووصل الرئيس الافغاني أشرف عبد الغني وسلفه حامد كرزاي في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش ووصل بعدهما بقليل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

كما وصل ولي عهد النرويج هاكون ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ونائب الرئيس الهندي حامد أنصاري ونظيره الاندونيسي يوسف كالا إلى الرياض اليوم السبت.

وسوف يصل اليوم السبت وغدا الأحد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند وولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو لتقديم التعازي.

من جانبه قال البيت الأبيض السبت إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيختصر زيارته المقررة للهند لتقديم واجب العزاء يوم الثلاثاء بدلا من نائبه جو بايدن الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى الرياض من واشنطن.