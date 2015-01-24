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ريال مدريد يهزم قرطبة رغم طرد رونالدو

24/1/2015

صورة من مباراة الريال وقرطبة

رغم طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو وفاز فريقه ريال مدريد خارج أرضه يوم السبت 2-1 على قرطبة بفضل هدف متأخر من ركلة جزاء نفذها جاريث بيل في مستهل مباريات الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وطرد أفضل لاعب في العالم بعد ركله المدافع المنافس اديمار في الدقيقة 83 بينما سعى ريال جاهدا لخلق فرص للتهديف وحالفه الحظ قبيل النهاية عندما لمس فيدريكو كارتابيا الكرة بيده في منطقة الجزاء بعد ركلة حرة نفذها بيل.

وطرد كارتابيا بعد حصوله على الإنذار الثاني بينما نفذ بيل ركلة الجزاء وحقق الفوز لفريقه قل دقيقتين من نهاية زمن المباراة.

وأحرز الجزائري نبيل غيلاس هدف السبق لأصحاب الأرض من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الثالثة بعد لمسة يد من سيرجيو راموس. وبعد ركلة ركنية أحرز كريم بنزيمة هدف التعادل لريال في الدقيقة 27.

وفشل ريال في الوصول إلى أدائه وإيقاعه المعهود وكادت دفة المباراة تتحول ضده إذ ارتدت كرة سددها فلورين أندوني لاعب قرطبة من عارضة مرمى ريال في الدقيقة 67.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد الذي له مباراة مؤجلة إلى 48 نقطة متقدما بأربع نقاط على برشلونة الثاني الذي سيلتقي مع ايلتشي على أرض الأخير. ويحتل اتليتيكو مدريد حامل اللقب المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل لقائه يوم السبت مع رايو فايكانو.

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