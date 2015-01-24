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تنظيم الدولة يعدم أحد الرهينتين اليابانيين

24/1/2015

صورة من تسجيل منسوب لتنظيم الدولة

انتقدت اليابان بشدة السبت تسجيلا يفترض إنه لإعدام مواطن ياباني كان محتجزا لدى تنظيم الدولة،  كما طالبت بالإفراج الفوري عن رهينة أخر. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في بيان تلفزيوني مقتضب إن التسجيل يبين أن الرهينة هارونا يوكاوا قد قتل.

وأضاف سوجا "هذا عمل شائن وغير مقبول .. نطالب بقوة بالإفراج  الفوري عن الرهينة الأخر السيد كينجي جوتو دون اذى." وقرأ سوجا البيان ورفض تلقي أي أسئلة.

وكان يوشيهيد سوجا قال في وقت سابق إن اليابان لم تتلق أي رسالة من تنظيم الدولة حتى بعد انتهاء مهلة 72 ساعة لدفع فدية قدرها 200 مليون دولار مقابل إطلاق سراح رهينتين يابانيين وقال إن الموقف بالنسبة للرهينتين لا يزال خطيرا ولم يقدم المزيد من التفاصيل وأضاف إن الحكومة اليابانية لا تزال تبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهينتين لدى التنظيم.

وكان تنظيم الدولة قد بث صباح الثلاثاء تسجيلا مصوراً يظهر فيه رجلا ملثما يرتدي ملابس سوداء ويلوح بسكين، وهو يقف في منطقة صحراوية وبجواره رجلان يرتديان ملابس برتقالية  اللون .

وقال الرجل الملثم إن المواطنين اليابانيين أمامهم مهلة 72 ساعة للضغط على حكومتهم لوقف دعمها لقوة المهام المشتركة بقيادة الولايات المتحدة التي تشن حملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. كما وطالب بمبلغ "200 مليون" دون تحديد العملة لكن  الترجمة العربية المرافقة لتسجيل الفيديو أسفل الشاشة كتبت بالدولار.

 

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