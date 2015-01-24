تسريب يكشف أوامر السيسي بتشديد إجراءات محاكمة مرسي

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا جديدا منسوبا للواء عباس كامل عندما كان مديرا لمكتب وزير الدفاع. ويتضمن التسريب محادثة هاتفية بين اللواء عباس والنائب العام هشام بركات، يطلب خلالها إضافة اجزاء للقفص الزجاجي الذي يقف داخله الرئيس المعزول محمد مرسي خلال محاكمته، ويشير التسريب إلى إن هذه المكالمة جرت بطلب مباشر من وزير الدفاع أنداك عبد الفتاح السيسي.

في سياق أخر قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن قتيلة سقطت السبت خلال فض مسيرة لنشطاء في وسط القاهرة قبل يوم من حلول الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال المتحدث حسام عبد الغفار لرويترز "بالفعل قتلت فتاة ونقلت جثتها إلى مشرحة زينهم" بجنوب العاصمة.

قالت مصادر للجزيرة إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس برصاص الأمن المصري خلال مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، سبعة منهم بمنطقة الألف مسكن شرق القاهرة، والثامن بمحافظة الشرقية. وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت سبعة وأربعين متظاهرا في عدة محافظات بتهمة إثارة الشغب.

كما منعت قوات الأمن العشرات من أهالي ضحايا ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، من دخول ميدان التحرير، واشتكى هؤلاء من أنهم لم يحصلوا على أي حقوق خاصة بذويهم وما زالت معاناتهم مستمرة منذ أربع سنوات.

كما أطلقت قوات الأمن المصرية، الرصاص الحي وطلقات الخرطوش على سلسلة بشرية رافضة للانقلاب، بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية، شمالي القاهرة.

واعتقلت أكثر من عشرين فتاة من المشاركات، في السلسلة البشرية. وقد وصل إلى أكثر من مائتين عدد المعتقلين من رافضي الانقلاب بمحافظات مصرية خلال اليومين الماضيين قبيل إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.