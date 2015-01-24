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استعدادات أمنية بمصر في ذكرى 25 يناير وقوى تدعو للحشد

24/1/2015

أكد مصدر أمني مصري أن الأجهزة الأمنية، بدأت تنفيذ خطة تأمين ذكرى ثورة 25 يناير- تحسبا لأي صدامات أو وقع اشتباكات- وضعتها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومؤسسات الدولة المختلفة.

وتسلمت قوات الإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة مواقعها  الموجودة بالعاصمة، منذ الساعات الأولى من صباح السبت وحتى الاثنين المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ستؤمن مناطق العاصمة (منطقة وسط البلد وميدان التحرير)، بالإضافة إلى عدة ميادين ومبانٍ مهمة ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، كأهداف رئيسية، وتأمين العديد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات.

وفي المقابل دعت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" جماهير الشعب  للحشد غدا والنزول في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير من أجل تحقيق مطالبها التي تم القضاء عليها والقصاص للشهداء، كما طالبت بالقصاص لكل قتلى الثورة.

وأدانت الحركة أيضا تقييد الحريات والمنابر الإعلامية ،واعتقال الصحفيين من بينهم منسق حركة "صحفيون من أجل الاصلاح "حسن القبانى وحملت السلطات مسؤولية سلامتهم.  

يذكر أن محافظات عدة في مصر شهدت أمس خروج احتجاجات في الذكرى الرابعة التي أطاحت بالرئيس الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وسقوط عدد من الجرحى جراء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية.

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