البث الحي
منوعات

مسلحو الحراك الجنوبي باليمن يغلقون الحدود بين عدن وتعز

23/1/2015

مسلحو الحراك الجنوبي يغلقون حدود عدن وتعز

أغلق مسلحون تابعون للحراك الجنوبي الحدود بين عدن ومحافظة تعز اليمنية ونصبت نقاط تفتيش ووضعت براميل بين المحافظتين الجنوبية والشمالية وسط انتشار عشرات المسلحين بالمنطقة وعلى أطراف الجبال والتلال المحاذية للطريق الذى يقع بينهما .  

وأوضحت مصادر محلية فى عدن أن هذه العملية  تزامنت مع عملية إغلاق حدود الجنوب مع محافظة البيضاء وإغلاق الطريق الساحلي في باب المندب.

من ناحية أخرى ,عقدت القيادات الجنوبية اجتماعا فى منزل القيادي في الحراك الجنوبي محمد على أحمد الذى يطالب باستعادة دولة الجنوب وقد ضم الاجتماع كل قيادات قوى الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وتم التأكيد فيه على ضرورة وحدة الصف الجنوبي والعمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على وحدة الجنوب ووحدة الهدف وهى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)