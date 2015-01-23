مسلحو الحراك الجنوبي باليمن يغلقون الحدود بين عدن وتعز

مسلحو الحراك الجنوبي يغلقون حدود عدن وتعز

أغلق مسلحون تابعون للحراك الجنوبي الحدود بين عدن ومحافظة تعز اليمنية ونصبت نقاط تفتيش ووضعت براميل بين المحافظتين الجنوبية والشمالية وسط انتشار عشرات المسلحين بالمنطقة وعلى أطراف الجبال والتلال المحاذية للطريق الذى يقع بينهما .

وأوضحت مصادر محلية فى عدن أن هذه العملية تزامنت مع عملية إغلاق حدود الجنوب مع محافظة البيضاء وإغلاق الطريق الساحلي في باب المندب.

من ناحية أخرى ,عقدت القيادات الجنوبية اجتماعا فى منزل القيادي في الحراك الجنوبي محمد على أحمد الذى يطالب باستعادة دولة الجنوب وقد ضم الاجتماع كل قيادات قوى الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وتم التأكيد فيه على ضرورة وحدة الصف الجنوبي والعمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على وحدة الجنوب ووحدة الهدف وهى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.