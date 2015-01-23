مبايعة الأمير سلمان ملكا للمملكة العربية السعودية

الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية الجديد(واس)

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان مبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا على البلاد وجاء في نص البيان تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم.

وبعد إتمام البيعة لخادم الحريمن سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على النظام الأساسي للحكم والذي ينص على أن يبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وقد تلقى سموه البيعة على ذلك.

وستبدأ البيعة من المواطنين للملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز بقصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء الجمعة.

وكان بيان سابق صادر عن الديوان الملكي أعلن وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة. كما أعلن مبايعة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا والأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد.

وأضاف البيان أن تشييع جنازة الملك الراحل ستكون بعد عصر اليوم الجمعة بشكل بسيط وتقليدي، وأن الصلاة عليه ستتم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالعاصمة الرياض.

من جهته قال مراسل الجزيرة عبد المحسن القباني إن سادس ملوك المملكة توفي عن عمر ناهز التسعين عاما.

وأضاف المراسل أنه تم تعيين سلمان بن عبد العزيز ملكا والأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد، وأنهما تلقيا البيعة رسميا بعد إعلان الوفاة في اجتماع بين كبار أفراد الأسرة المالكة.

وأوضح أن الملك الجديد وولي عهده سيتلقيان بيعة المواطنين بعد تلقي العزاء في قصر الحكم بالرياض بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن البيعة الشعبية تتم بشكل تقليدي وتمثل تراثا فريدا وشكلا من التواصل الاجتماعي في دول الخليج.

الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز (واس)

وقال القباني إن الملك الراحل دخل مستشفى الحرس الوطني في الرياض يوم 31 ديسمبر الماضي, ثم أعلن عن إصابته بالتهاب رئوي مما استدعى وضع أنبوب لمساعدته على التنفس، قبل أن تنقطع بعد ذلك أية أخبار عنه حتى إعلان وفاته اليوم.

وقد تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم خلفا لأخيه غير الشقيق فهد بن عبد العزيز مطلع أغسطس 2005، ليصبح سادس ملك للمملكة العربية السعودية.

كما تولّى على مدى نصف قرن تقريبا رئاسة الحرس الوطني، واستمر في ذلك حتى في السنوات الخمس الأولى من حكمه.

ويسجل للملك الراحل في آخر أيامه إتمامه لمبادرة الوساطة بين مصر وقطر، إضافة إلى رأب الصدع في الصف الخليجي.

يذكر أن الملك الراحل عين في مارس 2014 أخاه غير الشقيق الأمير مقرن وليا لولي العهد، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تأمين انتقال سلس للحكم، علما بأن الملك الراحل عبد الله -الذي ولد في الرياض- هو الابن الـ13 للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.