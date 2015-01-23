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رئيس وزراء تونس يعلن تشكيلته الحكومية الجديدة

23/1/2015

ئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد  الجمعة عن تشكيل حكومي جديد يضم 24 وزارة لا تشارك فيه حركة النهضة ثاني قوة سياسية في البرلمان. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعين لسعد زروق وهو مدير عام سابق لشركة للتأمينات- وزيرا للمالية. وشغل فرحات الحرشاني منصب وزير الدفاع بينما اسندت وزارتي الداخلية والعدل لمستقلين.

واحتفظ وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي بمنصبه وزيرا للشؤون الاجتماعية بينما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث نساء من بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر.

وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه للتشكيل الحكومي "هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة".

ولم تتضمن قائمة حكومة الصيد وزراء من حركة النهضة الاسلامية وهي الحزب الثاني في البرلمان حيث حصلت على 69 مقعدا في البرلمان بعد حزب نداء تونس الذي فاز في انتخابات نوفمبر 2014 وحصل على 86 مقعدا. ولا تضم أيضا حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا أي عضو من أفاق تونس وهما حليفان لنداء تونس.

وتحتاج حكومة الصيد إلى مصادقة البرلمان لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الاربعاء المقبل وفق اتفاق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة. وستركز الحكومة على توفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات المسلحة.

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