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السيسي: حريص على تحرير صحفيي الجزيرة عبر أطر القانون

23/1/2015

السيسي: حريص على سرعة الإفراج عن صحفيي الجزيرة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حرصه على إنهاء اعتقال صحفيي الجزيرة الإنجليزية وأكد  اهتمامه بإنهاء هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن من خلال ما وصفه بالأطر الخاصة باحترام  القانون واستقلال القضاء المصري .

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة بلومبرج الأمريكية علي هامش منتدي دافوس الاقتصادي بسويسرا قال السيسي   إنه لا يتمني  محاكمة أي اعلامي أو صحفي في مصر  ، مشيرا إلى أنه لم يكن رئيسا لمصر في ذلك الوقت –  في إشارة إلى وقت اعتقال صحفيي الجزيرة ..

كان قد تم اعتقال صحفيي الجزيرة الانجليزية الثلاثة المصري باهر محمد والاسترالي بيتر جريست والمصري / الكندي محمد فهمي في ديسمبر 2013 ولقد أدانت منظمات حقوقية ونشطاء اعتقالهم معتبرين ذلك دليلا علي  ما وصفوه بقمع الحريات منذ قيام الجيش بقيادة السيسي بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 .

ونقلت بلومبرج عن المحامي الحقوقي جمال عيد قوله "إن تصريحات السيسي عن صحفيي الجزيرة هي بمثابة محاولة لتجميل وجه النظام قبل مؤتمر المستثمرين ( المقرر عقده في مارس )  مشيرا إلى  أن ذلك لا يعكس إرادة حقيقية لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر ، وأشار عيد إلى أنه يوجد ستين صحفيا في السجون المصري وهو ما يسجل أسوأ سجل لمصر في 35 عاما  – على حد قوله .

 

 

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