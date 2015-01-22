منصور هادي: استقلت لعدم تحقيقي الأهداف التي توليت من أجلها

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته وذلك بعد قليل من تصريح مصدر حكومي أن الحكومة اليمنية التي يعترض عليها الحوثيون قدمت استقالتها الى الرئيس ، وقال المصدر إن الحكومة التي يتراسها خالد بحاح قدمت استقالتها الى الرئيس من دون ان يوضح ما اذا كان الاخير قبل الاستقالة.

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كتاب استقالته إنه لم يعد قادرا على تحقيق الأهداف التي تحمل المسؤولية من أجلها كما قدم الرئيس اليمني اعتذاره للشعب بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود – وذلك على حد قوله – وأضاف هادي إنه عانى مما وصفه بالخذلان من فرقاء العمل وأكد هادي أيضا في كتاب استقالته أن أحداث 21 سبتمبر أثرت على العملية الانتقالية في اليمن.

كان الرئيس اليمني هادي أعرب عن استعداده لتنفيذ المطالب الخاصة بالتعديل الدستوري وتقاسم السلطة مع الحوثيين ومؤيديهم ، وينص الاتفاق الموقع بين الرئاسة اليمنية والحوثيين على تعيين عدد من أتباع الحركة الحوثية في هيئة متابعة تنفيذ قرارات الحوارالوطني وأن ينسحب المسلحون الحوثيون من كافة المواقع المستحدثة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بما فيها دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحيط منزل الرئيس هادي.

وأشار الاتفاق الأخير أيضا إلى الإبقاء على مسودة الدستور كما هي حتى تناقشها هيئة الرقابة على قرارات الحوار الوطني التي أعطيت صلاحيات حذف أو تعديل أي مواد في مسودة الدستور ، وكانت مسودة الدستور من نقاط الاختلاف الرئيسية بين الحوثيين والرئيس هادي.

وأوضح بيان صدر عن الرئاسة اليمنية مساء الأربعاء أن "مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة" وأن كل الاطراف اتفقت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس الى العمل سريعا ، ويقول الحوثيون، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة صنعاء والكثير من المؤسسات الحكومية في سبتمبر/ايلول الماضي، إنهم يريدون فقط حصة متساوية من السلطة.