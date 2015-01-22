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محكمة مصرية تخلي سبيل نجلي مبارك بقضية فساد

22/1/2015
علاء وجمال مبارك أثناء  المحاكمة (EPA-أرشيف)

قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك "نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك" على ذمة قضية فساد "المعروفة بقضية قصور الرئاسة" تعاد محاكمتهما فيها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "محكمة جنايات القاهرة قررت الخميس إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وكانت محكمة النقض ألغت في 13 يناير الجاري حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى لنفس المحكمة.

وذكر موقع التلفزيون المصري على الإنترنت أن قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية التي تتعلق باستيلاء والدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبحسب المصدر، فقد طالب المحامي بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكما بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المحامي أن علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

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