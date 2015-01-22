مايكروسوفت تكشف عن شاشات تعمل بويندوز 10

العالم يترقب نظام التشغيل الجديد ويندوز 10 في مؤشر على اقتراب موعد الإعلان عن نظام التشغيل الجديد ( ويندوز 10 )، كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية العالمية النقاب عن أجهزة “سيرفس هب ” Surface Hub ، وهي شاشات ذكية عملاقة مجهزة للعمل مع نظام “ويندوز 10″ المرتقب، وتستهدف تلك الشاشات فئة الأعمال بشكل خاص .

وقالت مايكروسوفت، في مؤتمر عقدته الأربعاء إن شاشات “سيرفس هب” مصممة لمساعدة فرق العمل المختلفة داخل الشركة الواحدة وبين فرق من شركات مختلفة للعمل معاً للابتكار وخلق الأفكار الجديدة، كما أنها مثالية لغرف الاجتماعات.

وقدمت الشركة ضمن أجهزة “سيرفس هب” شاشتين يحملان علامتها التجارية بقياسي 55 بوصة و84 بوصة وبدقة 4K، وتدعمان اللمس المتعدد سواء عبر الأصابع أو الأقلام الضوئية أو أقلام الحبر الإلكتروني. وأضافت مايكروسوفت كذلك إلى الشاشتين مستشعرات لتتبع حركة المستخدمين، وكاميرا عالية الدقة، وسماعات، وميكروفون، كما دعمتهما بتقنية “بلوتوث” إضافة إلى تقنية اتصالات المدى القريب NFC.

وتدعم الشاشتان كذلك تطبيق محادثات الفيديو “سكايب”Skype ، وتطبيق “وان نوت وايت بورد” OneNote Whiteboard للرسم والكتابة وأخذ الملاحظات، إضافة إلى دعمهما للاتصال بالأجهزة القريبة منهما والعاملة بنظام “ويندوز 10″. وأوضحت الشركة أن ميزة الاتصال بالأجهزة القريبة تتيح للمستخدمين التعديل على المحتوى الموجود على الشاشة أو إضافة محتوى جديد عن بعد عبر الحواسب المحمولة أو اللوحية أو الهواتف الذكية، وذلك أثناء عمل مستخدم أخر على الشاشة.

يذكر أن مايكروسوفت لم تكشف أي معلومات عن موعد طرح شاشات “سيرفس هب” الجديدة أو سعرها، إلا ان المنتظر أن تكون متوافرة مع طرح الشركة للإصدار الرسمي من نظام تشغيل “ويندوز 10″ خلال الشهور القليلة المقبلة.