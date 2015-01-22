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زعيم بيغيدا يستقيل بعد انتشار صور تظهره مثل هتلر

22/1/2015
 صحف ألمانية تظهر زعيم حركة بيغيدا على شكل شبيه بهتلر (AFP)

استقال لوتز باخمان زعيم حركة بيغيدا الألمانية التي تعني اختصارا "مواطنون أوروبيون ضد أسلمة الغرب"، بعد انتشار صور له في صحف المانية يَظهر فيها في شكل شبيه بأدولف هتلر، الزعيم النازي الألماني.

ويأتي التنحي أيضا بعد إعلان الادعاء العام في ألمانيا بدء التحقيقات ضد باخمان على خلفية اتهامه بالتحريض العنصري.

في الوقت نفسه، وقد خرج الآلاف من أنصار حركة "ليغيدا"، التي تعني "سكان لايبزيغ ضد أسلمة الغرب"،  للتظاهر في شوارع مدينة لايبزيغ فيما خرجت مظاهرات بأعداد أكبر مضادة لحركة ليغيدا التي تروج لنفسها على أنها الفرع المحلي لحركة بيغيدا في دريسدن.

وقد أفرزت حركة "بيغيدا" الألمانية جدلا في الشارع الألماني بعد تصاعد نفوذها وتغلغلها في أوساط شعبية لم تكن محسوبة على اليمين المتطرف.

وأوضحت استطلاعات الرأي نسبا ليست قليلة تدعم " الفكرة" العنصرية لهذه الحركة.
وتجاوز هذا الانقسام المجتمع الألماني ليطال النخب المثقفة والقواعد الحزبية.
وكان تكتل المعارضة الذي يضم حزبي الخضر واليسار، تكتل المستشارة الألمانية ميركل المحافظ المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالتراخي في حسم التطور الخطير لبيغيدا في ما يبدو أنه خشية من تكتل ميركل من فقدان أصوات اليمين المتطرف.
يشار إلى أن تنامي العداء للأجانب عموما، وللإسلام بصفة خاصة يقود المجتمع الألماني لمرحلة يراها مراقبون الأخطر بعد الفترة النازية، التي وجدت في الجالية المسلمة الحلقة الأضعف للاستفراد بها، بيد أن ذلك قد يكون مقدمة لتطال مكونات أخرى من النسيج الألماني.

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