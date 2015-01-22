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انفجار ملغومة قرب فندق به وفد تركي بمقديشو

22/1/2015
انفجار مفخخة في مقديشو (EPA-أرشيف)

قالت الشرطة الصومالية إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة وقع عند بوابة فندق يجتمع فيه مندوبون أتراك يوم الخميس وذلك قبل يوم من زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال النقيب فرح نور لرويترز "المندوبون الأتراك بمأمن داخل الفندق… انفجرت السيارة بالخارج ولا نزال نتحرى تفاصيل الخسائر البشرية."

من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية إنه لم تقع أي إصابات بين أعضاء وفد تركي يزور الصومال للترتيب لزيارة مقررة لرئيس تركيا رجب طيب إردوغان، وأضاف أنه ربما كانت هناك إصابات بين المواطنين الصوماليين الذين كانو موجودين عندما حدث الانفجار.

وصرح مصدر في الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيمضي قدما في الزيارة على الرغم من الهجوم.

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