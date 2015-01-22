المؤتمر العام بليبيا يعلق المشاركة بالحوار لنهب المركزي

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أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا تعليق مشاركته في الحوار السياسي المرتقب، احتجاجاً على ما وصفه بالتصعيد الخطير لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عند هجومها على فرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي ونهبها محتوياته.

وقال نائب رئيس المؤتمر، صالح المخزوم، إن المؤتمر الوطني سيستمر في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة إلى أن تتخذ البعثة موقفاً واضحاً من هذا التصعيد .

من ناحية أخرى علمت الجزيرة أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا، برنادينو ليون، لم يتوصل خلال اجتماعين منفصلين عقدهما بتونس مع ممثلين عن مجلس النواب المنحل وعن المؤتمر الوطني إلى إقناع الطرفين بنقل الحوار إلى ليبيا.

وكانت قوات تابعة لحفتر قد استولت على فرع المصرف المركزي في بنغازي ونهب محتوياته.

وأفاد مراسل الجزيرة أن المهاجمين استولوا على أموالٍ وسبائكِ ذهب كانت موجودة بخزائن في الطابق الأول للمصرف. كما استولوا على ملفات ومستندات مالية وصفت بالمهمة.

في الوقت نفسه، دعت قيادات عشائرية ليبية وشخصيات ممثلة لعدد من المدن الليبية في اختتام اجتماعات لها بتونس، دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والإسراع باستكمال مسودة الدستور وعرضها على الشعب في اقرب الآجال.

وطالب المتحاورون المجالس البلدية في ليبيا والمجتمع المدني إلى لعب دور ايجابي وفعال في المشهد الليبي، والعمل على نبذ الكراهية. وشددت الشخصيات المتحاورة على ضرورة التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية الراعية للحوار، معربة عن موافقتها على أن يكون اللقاء القادم للحوار المجتمعي الليبي في مدينة البيضاء الليبية مع دعوة جميع الليبيين للمشاركة فيه.