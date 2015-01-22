الجنيه المصري ينخفض لـ7.39 للدولار للمرة الخامسة بأسبوع

هبط الجنيه المصري خمسة قروش أخرى في عطاء البنك المركزي الخميس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق ومواصلا انخفاضه لليوم الخامس على التوالي.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من سماح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر وهو ما عزز وجهة النظر القائلة بأن الحكومة المصرية تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار باع منها 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه مقارنة مع 7.34 أمس الأربعاء.

يذكر أن أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك تتحدد على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء مع ذلك تظل نشطة.