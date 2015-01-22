التحالف يشن 21 غارة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية

غارة جوية أمريكية على أهداف بالعراق

قال الجيش الأمريكي إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة هاجمت أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ونفذت 21 غارة جوية ضدها في العراق وعشر غارات في سوريا منذ يوم أمس الأربعاء ، وقال بيان لقوة المهام المشتركة يوم الخميس إن 16 غارة جوية في العراق نفذت حول الموصل وأصابت وحدات تكتيكية وعربات وجسورا ونظم مدفعية وأضاف البيان أن غارات أخرى في العراق نفذت بالقرب من سنجار وتلعفر وكركوك.



وتابع البيان أن الولايات المتحدة والدول الحليفة واصلت استهداف مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية قرب مدينة كوباني السورية بتسع غارات خلال 24 ساعة. ودمرت الغارة العاشرة منشأة لتخزين الأسلحة بالقرب من الرقة . يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تصريحات لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قال فيها إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية قد يحتاج إلى نحو عامين لطرد التنظيم المتشدد من العراق فيما لا تزال أمام القوات العراقية شهور حتى تستطيع شن عمليات قتالية ملائمة.



وقبل استضافة لندن لاجتماع دول التحالف البالغ عددها 21 دولة قال هاموند إن مهمة صد الدولة الإسلامية في العراق ستكون بطيئة وإن القوات العراقية تتحسن لكنها لا تزال بعيدة عن امتلاك القدرة على شن هجوم بري كبير ، هذا ويبحث اجتماع اليوم الخميس الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سبل تكثيف الحملة على الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا وغيرهما من خلال بذل المزيد على الصعيد العسكري وعلى صعيد قطع تمويل التنظيم ووقف تدفق المقاتلين الأجانب.



والتقى العبادي الذي سيطلع الوفود على التقدم الذي تحققه القوات الحكومية في معركتها ضد التنظيم المتشدد بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون ، وقال كاميرون للعبادي إن بريطانيا مستعدة لفعل المزيد ، وأضاف "إن خطر ارهاب المتطرفين الذي تواجهونه في العراق هو أيضا خطر نواجهه هنا في المملكة المتحدة. سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة على منع المقاتلين الأجانب من الذهاب إلى بلدكم والتسبب في الفوضى التي نراها اليوم."



ويعقد الاجتماع بعد يوم من اعلان القوات الكردية في شمال العراق أنها طردت مقاتلي الدولة الإسلامية من قرابة 500 كيلومتر مربع من الأراضي وقطعت طريقا مهما لإمداد التنظيم المتشدد بين مدينة الموصل ومعاقله الى الغرب قرب سوريا ، في الوقت الذي يريد فيه العبادي المزيد من برامج التدريب والعتاد لجنود الجيش العراقي بخلاف الغارات الجوية التي يشنها التحالف بالفعل.