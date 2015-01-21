6 أبريل: دومة وماهر وعبد الفتاح خارج قائمة العفو

الناشط المصري علاء عبد الفتاح خلال محاكمته (غيتي)

قالت حركة شباب 6 أبريل إن الشروط التي وضعتها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية للعفو عن الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، ستتسبب في استبعاد رموز الحركات الشبابية، المحبوسين بسبب قانون التظاهر من بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح.



وأضاف محمد فؤاد، المتحدث باسم 6 أبريل الجبهة الديمقراطية في تصريحات إعلامية الإربعاء، أن شروط العفو الرئاسي، تتضمن صدور حكم نهائي بات، وألا يكون المحبوس متهماً في قضايا إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وهى الشروط التي قال "فؤاد" إنها تستبعد الأغلبية من شباب الحركات، متهماً وزارة الداخلية بتلفيق تهم قطع الطريق وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بجانب التظاهر بدون تصريح لعدد من شباب الحركات الاحتجاجية.



يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن عن صدور عفو رئاسي عن عدد من النشطاء والصحفيين في الذكرى الرابعة لثورة يناير

ولفت فؤاد إلى أن أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل لن يتم العفو عنه لصدور حكم نهائي ضده بأنه اعتدى على رجال الشرطة بجانب إتلاف ممتلكات خاصة وهى أحد المقاهي المجاورة لمحكمة عابدين، وكذلك أحمد دومة المتهم بائتلاف المجمع العلمي وعدم صدور حكم نهائي في قضيته، وكذلك الناشط علاء عبدالفتاح، الذي يخضع للمحاكمة في قضية مظاهرات مجلس الشورى، ولم يصدر حكم نهائي ضده.