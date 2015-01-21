حكومة اليمن تلغي اجتماعها وهادي يحث الوزراء على الاستمرار

سيطرة الحوثيون على قصر الرئاسة اليمني (غيتي)

أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، عن عدم عقد اجتماعها الأسبوعي اليوم بدعوى الوضع الأمنى في البلاد.

في الوقت ذاته دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور وزراء حكومته للاستمرار في العمل من مكاتبهم.

تأتي تلك التطورات عقب فرض الحوثيين سيطرتهم بالكامل اليوم على القصر الرئاسي في قلب العاصمة اليمنية صنعاء واحتجاز الرئيس اليميني، وسط حالة من القلق الدولي والخليجي .

الخطوات المتسارعة التي تتخذها جماعة الحوثيون رغم دعوة الرئيس اليمني للحوار والتفاوض معهم تؤكد أن الأحداث في اليمن ستتخذ شكلا متصاعدا .

ودفع هذا مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن عقد جلسة طارئة اليوم على مستوي وزار الخارجية ، لبحث التطورات التي تشهدها الساحة اليمينية في الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية قطر والأمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، فيما سيمثل السعودية نائب وزير خارجيتها سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله.

ويشارك بالاجتماع كذلك وزير الخارجية اليمني عبدالله الصايدي وذلك بشكل استثنائي، لاطلاع وزراء خارجية مجلس التعاون على أحدث التطورات على الساحة اليمنية .

في سياق متصل أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه للرئيس اليمني، داعيا في الوقت نفسه، جميع الأطراف إلى دعم مساعي التي يقوم بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر.

وقال الاتحاد في بيان له :إن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة تمثل آلية شاملة تبنتها كافة المكونات السياسية اليمنية للتعامل مع أي خلافات باعتبارها خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في اليمن.

ومن جانبها الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني كافة الأطراف الابتعاد عن النزاع في صنعاء مؤكدة أن العنف والصراع يعيقان الحكومة عن تقديم الخدمات والمجتمع الدولي عن مساعدة البلاد ما يجعل اليمنيين الأشد فقرا الأكثر معاناة.



في الوقت ذاته حذر مراقبون دوليون من دخول اليمن في حالة من الفوضى في حال عدم الوصول إلي حل سياسي سريع .