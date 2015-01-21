تطورات اليمن و"الإرهاب" أبرز عناوين صحف الغرب (جديد)

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|عناوين الصحف الأجنبية
فرضت التطورات اليمنية ومواجهة الإرهاب نفسها على الموضوعات التي تناولتها الصحف الأجنبية الأربعاء. وفي خدمة جديدة يقدم لكم موقع الجزيرة مباشر أبرز عناوين الصحف الأجنبية.
واشنطـن بوسـت: الرئيس عبد ربه منصورهادي الضعيف مما يجري في بلاده قد يخلق المتاعب لواشنطن
وول ستريت جورنال: سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي باليمن تثير مخاوف أمريكية جديدة بشأن مكافحة الإرهاب
الغارديان البريطانية: مع تصاعد العنف في العاصمة اليمنية صنعاء.. مصير الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يزال غير
واضح
الغارديان البريطانية: الحوثيون هم اللاعب الأكثر أهمية لأنهم قادرون على إعادة تشكيل المشهد السياسي المعقد في اليمن
صحيفة لا ليبر البلجيكية: نقاش حاد داخل التحالف الحكومي في بلجيكا بشأن إجراءت جديدة لنزع الجنسية عن المتورطين في قضايا إرهاب
تليغراف البريطانية: مخاوف من أن الجهادي البريطاني عمران خواجة الذي ادعى مقتله في سوريا، يخطط لتنفيذ هجمات في بريطانيا
التايمز البريطانية: مصادر حكومية تتهم وزيرة الداخلية البريطانية بتهديد مفاوضات إعادة العلاقات مع إيران
هاآرتس الإسرائيلية: منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات كبيرة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة
فايننشيال تايمز: لجنة شيلكوت البريطانية التي حققت في ملابسات الحرب على العراق 2003 تؤجل نشر تقريرها لما بعد الانتخابات العامة الربيع المقبل
نيويورك تايمز: أوباما يضع رؤيته للسنتين الأخيرتين في منصبه ويتحدى الجمهوريين لدعم حملته في التعليم والإعفاءات الضريبية