تطورات اليمن و"الإرهاب" أبرز عناوين صحف الغرب (جديد)

عناوين الصحف الأجنبية

فرضت التطورات اليمنية ومواجهة الإرهاب نفسها على الموضوعات التي تناولتها الصحف الأجنبية الأربعاء. وفي خدمة جديدة يقدم لكم موقع الجزيرة مباشر أبرز عناوين الصحف الأجنبية.

واشنطـن بوسـت: الرئيس عبد ربه منصورهادي الضعيف مما يجري في بلاده قد يخلق المتاعب لواشنطن



وول ستريت جورنال: سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي باليمن تثير مخاوف أمريكية جديدة بشأن مكافحة الإرهاب



الغارديان البريطانية: مع تصاعد العنف في العاصمة اليمنية صنعاء.. مصير الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يزال غير

واضح



الغارديان البريطانية: الحوثيون هم اللاعب الأكثر أهمية لأنهم قادرون على إعادة تشكيل المشهد السياسي المعقد في اليمن



صحيفة لا ليبر البلجيكية: نقاش حاد داخل التحالف الحكومي في بلجيكا بشأن إجراءت جديدة لنزع الجنسية عن المتورطين في قضايا إرهاب



تليغراف البريطانية: مخاوف من أن الجهادي البريطاني عمران خواجة الذي ادعى مقتله في سوريا، يخطط لتنفيذ هجمات في بريطانيا



التايمز البريطانية: مصادر حكومية تتهم وزيرة الداخلية البريطانية بتهديد مفاوضات إعادة العلاقات مع إيران



هاآرتس الإسرائيلية: منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات كبيرة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة



فايننشيال تايمز: لجنة شيلكوت البريطانية التي حققت في ملابسات الحرب على العراق 2003 تؤجل نشر تقريرها لما بعد الانتخابات العامة الربيع المقبل



نيويورك تايمز: أوباما يضع رؤيته للسنتين الأخيرتين في منصبه ويتحدى الجمهوريين لدعم حملته في التعليم والإعفاءات الضريبية