الوقف السني بالعراق: الإساءة للمقدسات ليست حرية رأي

نظم رئيس ديوان الوقف السني في العاصمة العراقية بغداد د. محمود الصميدعي وعدد من علماء العراق وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء استنكارا لنشر رسوم مسيئة للرسول الكريم.

ودعا الصميدعي خلال الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم لنصرة الرسول ،وقال إن على الأمة أن تتوحد كي يأتي الرد "مزلزلا" سياسيا, وأكد أن المقاطعة الاقتصادية أمر واجب على المسلمين.

واستنكر الصميدعي أن تكون الإساءة إلى المقدسات وإلى رسولنا الكريم تندرج تحت شعار "حرية الرأي والتعبير".

وقال إن الفرقة والعزلة والخلافات الداخلية بين المسلمين هي التي جعلت المستهزئين ينالون منه، وقال إننا لو كنا أمة واحدة لما استطاع أحد أن "يتبجح".

وأضاف أن للغرب سياسة مزدوجة مقيتة, فهو يجرم الكلام ضد الصهيونية ويبيحه ضد الاسلام , واعتبر أن الإساءة إلى الرسول الكريم "إرهاب" من نوع آخر وحرب ضد الاسلام والمسلمين.

وفي السياق ذاته تظاهر المئات من أنصار حركة حماس، مساء الثلاثاء، في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، "نصرة" للرسول ودعت حركة حماس، أنصارها للتظاهر بعد صلاة العشاء، "نصرة للرسول"، ورفعوا شعارات "إلى جهنم وبئس المصير يا صحفيي شارلي"،و"احرقوا شعار الجريدة واسمها"

يذكر أن صحيفة شارلي إيدو نشرت مؤخرا رسوما جديدة مسيئة للنبي محمد "ص", الأمر الذي أثار غضبا عارما وإدانات دولية واسعة.