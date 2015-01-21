البث الحي
منوعات

الوقف السني بالعراق: الإساءة للمقدسات ليست حرية رأي

21/1/2015

نظم رئيس ديوان الوقف السني في العاصمة العراقية بغداد د. محمود الصميدعي وعدد من علماء العراق وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء استنكارا لنشر رسوم مسيئة للرسول الكريم.

ودعا الصميدعي خلال الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم لنصرة الرسول ،وقال إن على الأمة أن تتوحد كي يأتي الرد "مزلزلا" سياسيا,  وأكد أن المقاطعة الاقتصادية أمر واجب على المسلمين.

واستنكر الصميدعي أن تكون الإساءة إلى المقدسات وإلى رسولنا الكريم تندرج تحت شعار "حرية الرأي والتعبير".

وقال إن الفرقة  والعزلة والخلافات الداخلية بين المسلمين هي التي جعلت المستهزئين ينالون منه، وقال إننا لو كنا أمة واحدة لما استطاع أحد أن "يتبجح".

وأضاف أن  للغرب سياسة مزدوجة مقيتة,  فهو يجرم الكلام ضد الصهيونية ويبيحه ضد الاسلام , واعتبر أن الإساءة إلى الرسول الكريم "إرهاب" من نوع آخر وحرب ضد الاسلام والمسلمين.

وفي السياق ذاته تظاهر المئات من أنصار حركة حماس، مساء الثلاثاء، في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، "نصرة" للرسول ودعت حركة حماس، أنصارها للتظاهر بعد صلاة العشاء، "نصرة للرسول"، ورفعوا شعارات "إلى جهنم وبئس المصير يا صحفيي شارلي"،و"احرقوا شعار الجريدة واسمها"

يذكر أن صحيفة شارلي إيدو نشرت مؤخرا رسوما جديدة مسيئة للنبي محمد "ص",  الأمر الذي أثار غضبا عارما وإدانات دولية واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)