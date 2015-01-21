الجنيه المصري ينخفض رسميا للمرة الرابعة بأسبوع

الجنيه المصري يواصل تراجعه رسميا

تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع.



ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.



وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 أمس الثلاثاء.



ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.

وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.92 يوم الثلاثاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.

وتنامت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي قيمة العملة منذ أعلن قراره المفاجئ تقليص أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي قائلا إن تراجع أسعار النفط العالمية خفض توقعات التضخم.

ويتوقع المتعاملون والمحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء. وقال البعض إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم.