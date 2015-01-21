إصابة 15 إسرائيليا في حادث طعن في تل أبيب

قال مراسل الجزيرة إن 15 إسرائيليا أصيبوا بعد تعرضهم للطعن في حافلة بتل أبيب فيما ذكرت الشرطة الاسرائيلية أن اثنين من مواطنيها على الأقل أصيبا بيد مجهول.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية شاب فلسطيني من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وإنها اعتقلته بعد أن أطلقت النار عليه وأصابته. وقد اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري عملية الطعن رد فعل طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قالت في وقت سابق الأربعاء إن اثنين من مواطنيها على الأقل تعرضا للطعن على يد مجهول داخل حافلة بوسط تل أبيب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سامري إن المهاجم حاول الهرب، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه بعدما أصابته في قدمه بطلق ناري.