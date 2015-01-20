يايا توريه ينتقد نشر شارلي إبدو رسوما مسيئة

انتقد لاعب كرة القدم الإيفواري "يايا توريه", نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي, مجددًا صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية بعد نشرها صورًا مسيئة لرسول الله في العدد الأول الذي أصدرته بعد الهجوم الذي تعرض له مقرها في فرنسا وتسبب في مقتل 4 من رساميها.

وقال توريه: "أشعر بالقلق على أصدقائي المسلمين في فرنسا, وأخشى عليهم من التعرض لمضايقات قد تصل إلى حد الإيذاء".

وأضاف توريه الذي توج كأفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي "أنا كمسلم, أعتقد أن لكل شخص الحق في حرية التعبير, لكن أهم شيء أن نعرف أن بعض الصحف تقوم بنشر أشياء بشكل مبالغ فيه, وهذا بالطبع مرفوض تمامًا".

كما قال نجم منتخب كوت ديفوار وبطل الدوري الإنجليزي "لكن ذلك لا يعني أن يتم قتلهم بتلك الطريقة السيئة أيضًا, ويجب على الجميع أن يفرق بين حرية الرأي والتعبير والإساءة إلى النبي محمد (صلّى الله عليه وسلّم), التي هي إساءة إلى أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم".