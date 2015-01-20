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مصر لاتتوقع خفض الاستثمارات الخليجية بسبب هبوط النفط

20/1/2015
 

قال وزير الاستثمارالمصري أشرف سالمان إن مصر لا تتوقع أن تخفض دول الخليج العربية استثماراتها في البلاد رغم هبوط أسعار النفط لأن القاهرة ذات أهمية استراتيجية خاصة للمنطقة.
وتقدم السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت مساعدات لمصر تشكل دعما لاقتصادها.
وتابع سالمان إنه يتوقع استمرار الدعم من تلك الدول المنتجة للنفط رغم هبوط أسعار النفط ما يزيد عن النصف منذ يونيو حزيران.
وقال سالمان لرويترز على هامش مؤتمر للمستثمرين في لندن "قيام دول الخليج بدعم مصر في تلك المرحلة ليس مسألة اختيارية.
"نعرف جميعا أن هناك نوعا من التوافق المشترك بين دول الخليج على أن استقرار مصر يعد مؤشرا على استقرار منطقة الخليج بأكملها."
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 1.8 ملياردولار في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في الأول من يوليو تموز وجاء ربع هذا الاستثمار من منطقة الخليج. وتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من السنة المالية الحالية إلى ملياري دولار.
وتأمل مصر – التي من المنتظر أن تجري المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في 22-23 مارس أذار – فيجذب 18 مليار دولار سنويا بحلول 2018 وهو هدف قال بعض المحللين إنه متفائل للغاية.
وتوقع سالمان أن تلعب الصين دورا أكبر في المستقبل باستثمار اتتبلغ نحو 20 مليار دولار على مدار عشر سنوات وتركز على مشروعات في مجالي الطاقة والنقل.
وقال "نتوقع أن يأتي جزء كبير من التمويل من مؤسسات مالية صينية."    

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