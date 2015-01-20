مجلس الأمن يستبق اجتماع النيجر بإدانة بوكو حرام

عناصر من جماعة بوكو حرام المسلحة بنيجيريا (غيتي)

أدان مجلس الأمن الدولي الاثنين الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة" بوكو حرام" في نيجيريا ودول الجوار.

وتأتي الإدانة قبل يوم واحد من اللقاء المرتقب في النيجر اليوم الثلاثاء بين دول الجوار النيجيري لبحث التعامل مع جماعة بوكو حرام .

وحذر المجلس في بيان له مساء الأثنين، من تفاقم الأزمة الإنسانية التي أثارها العنف الذي ترتكبه الجماعة على حد قوله.

وأضاف "يطالب مجلس الأمن، بوكو حرام وقف جميع الأعمال العدائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني فورا ، ونزع السلاح وتسريح مقاتليها".

يأتي بيان مجلس الأمن قبل يوم من لقاء عدد من دول الجوار في النيجر الثلاثاء لمناقشة التهديد الذي تشكله بوكو حرام.

وذهب مراقبون إلي أن بيان مجلس الأمن يعد أول رد فعل رسمي من المنظمة العالمية على أنشطة الجماعة ككل، ووصف أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.